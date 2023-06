29/06/2023 KL. 17:26

Makaber behandling af lig var afslørende for tidligere drabschef

Det er ifølge tidligere drabschef ikke usædvanligt, at en mand bliver kendt skyldig i drab, selv om dødsårsagen ikke kan fastlås med sikkerhed. Han vurderer i stedet, at sagen skiller sig ud på et andet punkt.