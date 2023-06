Tidligere uddød kongeart lever i fuldt firspring i naturen

Projektlederen fortæller til Ritzau, at han glæder sig over, at det endelig er lykkedes at finde eghjorten i naturen igen efter en årelang kamp.

- Når man har arbejdet målrettet for at genetablere en art, så er det megafedt, når det lykkes, siger han.

For seks år siden fandt man fire eghjorte. De var udklækket fra larver, som Naturstyrelsen havde nedsat i naturen som følge af en politisk beslutning.

Nu har man fundet anden generation. Man kan sige, at de eghjorte, man har opdaget, er i familie med dem, man fandt for seks år siden, fortæller projektlederen.