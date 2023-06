Dommere har afvist Justitsministeriets manøvre i stor kokainsag

Justitsministeriet har hævdet, at domstolene kan anmode Holland om samtykke til at udvide tiltalen, så Danmark kan retsforfølge den 49-årige for flere forbrydelser, end han oprindeligt blev udleveret for.

Men landsretten skriver i kendelsen, at retstilstanden efter udleveringsloven og forarbejderne er ”klar”.

Det er ikke ”ved anvendelse af dansk rets anerkendte fortolkningsprincipper muligt at nå til det resultat, at domstolene kan udstede en anmodning”, fastslår dommerne.

I opgøret har den 49-åriges forsvarer fået medhold. Men han ærgrer sig.

- I dag har min klient siddet fængslet i fire år i en sag, der skulle have været udskilt og afgjort for længst, siger advokat Andro Vrlic.