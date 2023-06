Prins Christian får ikke årpenge, før han fylder 21 år i efteråret 2026, medmindre han inden da er blevet tronfølger.

Det er kongehuset og Statsministeriet blevet enige om, meddeler ministeriet i en pressemeddelelse.

- Der vil inden dette tidspunkt skulle fremsættes et lovforslag for Folketinget om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Christian.