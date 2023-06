Sankthansaften fejres for mange uden traditionsrigt bål

Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, fortæller, at man fra beredskabets side håber på, at de færre sankthansbål også fører til en rolig aften.

- Det er klart, at vi faktisk håber på at få en lidt halvkedelig aften. Fordi det er jo bedst for alle. Det er et tegn på, at der ikke er nogen, der er kommet til skade, og at der ikke er nogen, der er i risiko for at miste nogle store værdier, lyder det.

Han fortæller videre, at sankthansaften traditionelt set er en dobbelt så travl aften for beredskabet sammenlignet med en normal aften.