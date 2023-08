14/08/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Stor stigning i antallet af klager over elbiler

Ikke alle, der investerer i en elbil, er lige tilfredse. 13,9 pct. af alle de klager, der i år er indgivet til Ankenævn for biler, har handlet om elbiler. Sidste år var det 10,6 pct. af de i alt 527 klager. Tendensen med flere klager over elbiler ser ud til at fortsætte.