Kritikken er skruet højt op i den genopståede debat om de slettede sms’er i minksagen.

De Konservative taler om at være »blevet ført bag lyset i et coverup« og anklager den tidligere S-regering for »vildledning«. Det samme gør Danmarksdemokraterne. LA har indrykket annoncer på Twitter med et udtryk lånt fra USA: