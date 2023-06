- Selvom det således kan lægges til grund, at du overtrådte påbuddet, og at politiet som udgangspunkt havde hjemmel til at frihedsberøve dig, er det efter en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger sammenholdt med proportionalitetsprincippet min opfattelse, at politiet ikke burde have frihedsberøvet dig, da du tilkendegav, at du ønskede at forlade området igen, skriver stabschefen.

Paludan har tidligere fortalt om frihedsberøvelsen.

- Vi kommer kørende og bliver stoppet i vores bil af politiet. Så konstaterer de, at jeg er inde i den forbudte zone. Så siger jeg: Okay, så forlader jeg zonen.

- Men idet jeg er i gang med at gå væk fra zonen, siger de, at jeg ikke må gå. Det gør jeg så alligevel, hvorefter de stopper de mig fra at gå ud af zonen ved at frihedsberøve mig klokken 11.07, sagde han til Ritzau torsdag.