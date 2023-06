29/06/2023 KL. 11:30

Sådan tager du på ferie i en elbil – er det den lange rejse værd?

To kvinder og en hund rejste i elbil fra Vestjylland til Sydfrankrig. Her kan du i dagbogsform følge deres rejse og få gode råd til, hvordan du selv håndterer elbilens mindre rækkevidde, tørst efter opladning, behovet for ekstra planlægning, og hvordan du kan få de billigste opladninger.