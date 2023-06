Tiltale: Ledende bandefigur stod bag drab på dreng hos frisør

Dagen efter ventede de to sammen med en tredje mand, der ikke er tiltalt, men navngivet i anklageskriftet, på en adresse i Københavns Nordvestkvarter. En eller flere ukendte medgerningsmænd var også til stede, lyder det i anklageskriftet.

Op ad formiddagen, klokken 10.45, gik turen mod frisørforretningen på Islev Torv. Mændene kørte i en Audi og en Hyundai, som blev parkeret klokken 11.20 i nærheden af salonen.

Den unge mand fra Sverige og en ukendt medgerningsmand gik derefter ind hos frisøren, hvor de affyrede mindst 12 skud mod tre tilstedeværende. Gerningsmændene løb efterfølgende fra stedet og blev samlet op af flugtbilerne, lyder det i anklageskriftet.

Det fremgår ikke nærmere af anklageskriftet, hvilken rolle bandelederen og den sidste af de tre navngivne, men ikke tiltalte mænd har spillet i sagen.

Der står blot, at angrebet er sket ”i forening, forudgående aftale eller fælles forståelse” med dem. Det er en standardformulering, som ofte optræder i anklageskrifter.

Den 30-årige, som er fængslet, og den 18-årige nægter sig begge skyldige.

Anklagemyndigheden har i øvrigt tidligere forsøgt at få en dommer til at afsige en kendelse om varetægtsfængsling af den 18-årige med henblik på at kunne udstede en international arrestordre.

Det afviste en dommer ved Retten i Glostrup imidlertid tilbage i februar.

Sagen fra frisørsalonen skete, dagen efter at en 27-årig mand blev skudt og dræbt ved caféen Kaffehuset på Nørrebro i København. I den sag blev to mænd forleden idømt fængsel på livstid.

Den ene af de dømte - begge har anket sagen til landsretten - ankom til København fra Sverige.

Offeret i sagen fra Kaffehuset tilhørte i øvrigt selvsamme bande, som ifølge anklageskriftet i sagen fra Islev Torv stod bag drabet på den 17-årige hos frisøren.

I sagen fra Kaffehuset gik anklagemyndigheden efter at få henført drabet under straffelovens bandeparagraf. Men retten fandt det ikke bevist, at drabet var en del af en bandekonflikt.

I sagen fra frisøren er er ikke rejst tiltale efter bandeparagraffen.

Det er endnu ikke bestemt, hvornår sagen fra Islev Torv bliver behandlet. Det kommer til at foregå ved Retten i Glostrup.