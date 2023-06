Kampagne skal nedbringe et stigende antal ulykker ved vejarbejder

- Så kør efter skiltningen, sænk farten, vær opmærksom og husk på, at der er mennesker, som arbejder for at gøre vejen bedre, siger han.

Vejdirektoratet har ellers fået gennemført en brugeranalyse, hvor ni ud af ti trafikanter svarer, at de overholder den skiltede hastighed, når de passerer et vejarbejde.

De seneste fartkontroller fra Østjyske Motorvej viser dog noget andet.

I maj måtte en entreprenør stoppe arbejdet med at udvide Østjyske Motorvej ved Aarhus af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed.

Østjyllands Politi har siden foretaget en række fartkontroller, som samlet har afsløret 343 bilister i at overskride fartgrænsen.

Alle fik som minimum en bøde.

Søren Andersen håber, at kampagnen, som man kan møde langs statsvejene og på sociale medier, vil få bilisterne til at tænke en ekstra gang over, om de rent faktisk kører forsvarligt ved vejarbejde.