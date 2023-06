De første afbrændingsforbud på fastlandet indføres

Normalen for maj og juni lyder på 111,6 millimeter.

I weekenden nåede det landsdækkende tørkeindeks op på 10,0 og dermed det højeste niveau på skalaen.

Så højt har det ikke været siden den historisk varme sommer i 2018, hvor det landsdækkende tørkeindeks ramte 10,0 i juli måned.

Tørkeindekset har en skala fra 1 til 10, og det angiver risikoen for tørke i Danmark.

Når niveauet rammer det ildrøde 10-niveau, er det et udtryk for, at der er ”høj risiko for tørke”.

I løbet af ugen kan vejret dog gradvist blive mere ustadigt og efterhånden med enkelte eller spredte byger, lød det mandag morgen fra DMI.

8. juni blev der, som det første sted i landet, indført et afbrændingsforbud på Bornholm som følge af tørken.