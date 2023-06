17 bandemedlemmer anholdt for overfald på 20-årig på Christiania

- Lige siden har vi efterforsket sagen intensivt, og vi er nu så langt, at vi mener at kunne knytte de anholdte til overfaldet, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi i pressemeddelelsen.

Onsdagens anholdelser skete i samtlige politikredse på Sjælland, og der har været ransagninger på de adresser, hvor anholdelserne skete. Også et klubhus i Brøndby er blevet ransaget.

Her blev der ifølge politikredsen fundet en del effekter, der indgår i den videre efterforskning. Det er blandt andet flere kilo hash.