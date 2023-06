Rapport: Unge ansatte på restauranter oplever chikane

En ny undersøgelse af arbejdsmiljøet på landets hoteller og restauranter tegner et billede af, at uønsket seksuel opmærksomhed er et udbredt problem blandt de unge medarbejdere.

36 procent af de adspurgte 15-19-årige og 57 procent af de 20-29-årige svarer således, at de inden for det seneste år har været udsat for chikane.