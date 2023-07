Civilingeniør og iværksætter Mads Aarup kalder sig selv for en firstmover. Altså én af dem, der går forrest. Han er foruden at være engageret elbilejer også talsperson for Elbilforeningen. En organisation, der har til formål at fremme elbilisters forhold.

Allerede i 2015 købte han sin tredje elbil – en brugt Tesla S85 importeret fra Tyskland – uden nævneværdig afgift. Det gjorde ham til et eksklusivt medlem af en helt bestemt gruppe af borgere, som i de senere år har nydt godt af, at samfundet har brugt milliarder af kroner på at få danskerne til at købe flere elbiler.