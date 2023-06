Særlig gruppe er i risiko for ny flåtoverført sygdom

- Vi ved, at det specielt er patienter, der får visse former for biologisk behandling. Det kan være patienter i medicinsk behandling for visse former for blodkræft, svær gigt eller sklerose, siger Anne-Mette Lebech.

På Rigshospitalet anslår man, at omkring 2500 personer får den biologiske behandling og dermed er i risiko for at udvikle symptomer og blive syge.

Indtil videre er der i alt 7 personer i Danmark, der er blevet diagnosticeret med neoehrlichiose. Det første tilfælde blev konstateret i 2014, og inden for det seneste års tid har læger på Rigshospitalet diagnosticeret seks.

Det hyppigste symptom på, at man er blevet syg af neoehrlichiose er, at man får feber. Det kan være langvarig feber, nattesved og ondt i muskler og led, forklarer Anne-Mette Lebech.