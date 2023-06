Anklageren har indkaldt usædvanlige vidner i drabssag fra Aalborg

I straffesagen mod den 37-årige mand, der er tiltalt for voldtægt, drab og partering af den 22-årige Mia Skadhauge Stevn, har anklagemyndigheden gjort noget, som er relativt usædvanligt i danske retssale.

Beslutningen har allerede udløst protester fra mandens forsvarsadvokat, som mener, at anklagemyndigheden begår »karaktermord« og bevidst forsøger at stille hendes klient i et »dårligt lys«.