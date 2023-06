Emilie Mengs formodede morder bliver i arrest frivilligt

Manden er sigtet for at have bortført, voldtaget og dræbt 17-årige Emilie Meng og efterfølgende at have smidt hendes lig i en sø ved Borup på Midtsjælland.

Derudover er han sigtet for i november 2022 at have forsøgt at bortføre og voldtage en 15-årig pige ved en efterskole i Sorø og for at have kidnappet og voldtaget en 13-årig pige i april 2023.

Det var sagen om den 13-årige, der førte til anholdelse af den 32-årige mand. I forbindelse med anholdelsen blev den 13-årige fundet i live - politiet frygtede, at hun var blevet dræbt.