Det skal være slut med, at pædagoger trykker play på ”Gurli Gris” på iPaden for at købe sig ro på børnehavestuen. Skærme skal fylde mindre i dagtilbud og private pasningsordninger, end de gør i dag, lød mandag den klare melding fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), som nu vil ændre loven.

Men pædagogerne selv afviser, at det er et problem, og den forskning, ministeriet selv bl.a. begrunder lovændringen med, roser dagtilbuddenes brug af digitale medier. Så hvilket problem vil ministerens lovændring løse?