18/06/2023 KL. 17:45

Ny metode til at hente varme fra Jordens indre kan måske revolutionere fjernvarme

Geologer og ingeniører har fundet en ny metode til at hente varme fra undergrunden, som, hvis den virker, kan blive et kæmpe skridt mod at skaffe grøn fjernvarme, også til mindre bysamfund. Stort set uden at udlede CO2. Eksperter er særdeles positive.