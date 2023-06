Pusher Street ryddet 34 gange fra nytår til maj

Justitsministeren har i forbindelse med besvarelsen modtaget en udtalelse fra Rigspolitiet, som igen har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi. I den beskrives det nærmere, hvad man mener, når man taler om en rydning af Pusher Street.

- En rydning af Pusher Street indebærer, at de hashboder, som står fremme, når Københavns Politi ankommer til området, pakkes sammen eller brydes ned, lyder det i svaret.

Derudover oplyser politiet, at en rydning også indebærer, at man fjerner cykler, hegn og andet, som politiet vurderer at have tilknytning til den organiserede hashhandel på Christiania.