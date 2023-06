400.000 flere har fået privat sundhedsforsikring på et år

Fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh lyder det, at udviklingen rykker ved grundtankerne om velfærdssamfundet.

Bukh påpeger, at diskussionen ifølge ham ikke fylder væsentligt i den offentlige debat.

Reelt set har udviklingen nemlig skabt et A-hold, et B-hold og et C-hold i Danmark. A-holdet har råd til at købe sig til alt, C-holdet har ikke råd til noget, mens B-holdet er den bredde middelklasse, der får råd til at købe mere og mere, forklarer Per Nikolaj Bukh.

Udviklingen peger også på, at danskere i stigende grad ikke føler, at der er garanti for tryghed og støtte i det offentlige system. Det fortæller Kjeld Møller Pedersen, der professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, til Berlingske.