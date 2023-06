Den ét minut og 39 sekunder lange propaganda-video fra den tjetjenske krigsherre Ramzan Kadyrov skal vise, at han har styr på sagerne, masser af mad til sine styrker og er 100 pct. klar til at tage over fra den private lejehær Wagner i Vladimir Putins krig i Ukraine.

Men fra første sekund i videoen springer noget i øjnene: En lastbil med en trailer med det danske transportfirma Frejas store rød-hvide logo på siden leverer bunker af kasser med mad til Kadyrovs styrker. Og bevæbnede krigere læsser maden af i en hal et ukendt sted.