Det tørre og solrige vejr fortsætter lørdag, hvor temperaturerne forventes at ligge mellem 16 og 21 grader. Her bliver vinden svag til let fra omkring vest, forklarer meteorologen.

Også nattetimerne forventes at blive klare og med kig til stjernerne.

Søndag forventes det, at temperaturerne vil ligge på mellem 17 og 22 grader med svag til jævn vind fra skiftende retninger, lyder det fra Mille Jensen.

Også på Bornholm kan det blive køligere end i resten af landet. Her ser den varmest mulige temperatur ud til at kunne blive op til 17 grader søndag.

Sommeren fortsætter helt til den anden side af weekenden, hvor det kan blive op til 23 grader mandag.