Kronprinsparret deltog i kongelig kærlighedsfest i Jordan

Jill Biden, som er USA’s førstedame og hustru til landets præsident, Joe Biden, var også på gæstelisten.

Prins Hussein blev arving til tronen i 2009, efter at hans far fjernede titlen fra Husseins halvbror Hamzah i 2004, skriver AFP.

Hamzah blev senere sat i husarrest efter at være blevet anklaget for at forsøge at iscenesætte et kongeligt kup i 2021, ifølge AFP.

Mediet skriver videre, at Hamzah i april 2022 gav afkald på sin kongelige titel.