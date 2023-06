Her havde et vidne, ifølge politiet, set hændelsen, og det var denne vidneforklaring, der fik Fyns Politi til kort efter at standse og anholde en 57-årig lastbilchauffør ved betalingsanlægget i Korsør.

Manden blev efterfølgende sigtet for forsætligt at udsætte andres liv og førlighed for fare. Han blev torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i 14 dage. Det bekræfter Fyns Politi torsdag aften over for Jyllands-Posten.

Ifølge Anklagemyndigheden var det nemlig en bevidst handling, da den 57-årige ”tabte” de mange kartofler ud på kørebanen.