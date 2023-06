»Det er en menneskeret at have et privatliv, det er det også for børn.«

Sådan lyder det fra Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever, da hun hører om, at Børns Vilkår bliver kontaktet af frustrerede børn.

Børnene ringer netop, fordi de har oplevet, at deres forældre blot tager børnenes mobiltelefoner for at læse med i sms’er og snaps.