Ferien står for døren, og mange flere danskere har i dag en elbil sammenlignet med bare for få år siden. For mange melder spørgsmålet sig derfor: Skal jeg tage elbilen på ferie? Eller skal jeg rejse på en anden måde, fordi det er for bøvlet at tage på langtur i en elbil?

Heldigvis er der mange gode råd til, hvordan turen kan få en