Der er opstået et dilemma i danske familier om, hvor grænsen går for børns privatliv.

Den dag, børn får deres første mobiltelefon i hånden, får de samtidig adgang til et nyt privat – og digitalt – rum, hvorfra de kan kommunikere med deres venner og med resten af verden. For mange børn sker det i dag, når de er 9-10 år, og noget tyder på, at deres forældre mener, at de har lov til at kigge med i børnenes sms’er.