Forbrugerråd fraråder handel med stort auktionshus

I sit regnskab for 2022 præsenterede det en negativ egenkapital på 59 millioner kroner.

Egenkapitalen er groft sagt et udtryk for en virksomheds samlede formue og et billede på sundheden i virksomheden.

Den udregnes ved at tage alle aktiver – såsom værdien af fabrikker, patenter og kontanter - minus gæld.

I samme omgang måtte man meddele aktionærerne, at omsætningen var faldet med 23 millioner til i alt 111 millioner kroner.

Det var ifølge mediet Finans den laveste omsætning i seks år.

For godt to uger siden udtalte Preben Lindgaard, finansdirektør hos Lauritz, at forbrugskrisen havde medført en tilbageholdende købsadfærd.

- Som nævnt i sidste uge har vores salg den seneste periode ligget under den prognose, vi havde lagt, hvilket er grunden til, at vi ikke har kunnet betale de berørte sælgere så hurtigt som forventet, sagde han dengang.