DMI kommer med en advarsel om vejret

Det betyder ifølge DMI, at haver og marker er godt tørre. Tørkeindekset er på en måned gået fra 2,8 til 8,9 på en skala fra 0-10. Det kan oversættes til høj risiko for tørke.

»Det må være op til beredskabet at bedømme, om et afbrændingsforbud skal være på vej. Men jeg vil da personligt føle, at når man er så højt oppe på indekset, skal man passe på med at åbne ild eller smide cigaretter i naturen,« siger Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog hos DMI.

»Jeg ville personligt også tænke mig om med at vande en have. Hvor nødvendigt er det? Er det ikke okay, at der er lidt gule pletter? Så kan man i stedet sætte klippehøjden lidt op på græsslåmaskinen for at hjælpe græsset,« forklarer Brødsgaard.