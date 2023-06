Hvordan døde den 22-årige Mia Skadhauge Stevn?

Det er et helt afgørende spørgsmål i sagen om drabet på den unge kvinde, der mistede livet, mens kun to personer var til stede: hende selv og den 37-årige mand, som nu sidder anklaget for at have voldtaget og dræbt hende og parteret hendes lig. Kun det sidste forhold, usømmelig omgang med lig, erkender han.