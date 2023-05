29/05/2023 KL. 16:00

Sygeplejerskernes fagforening vil have flere udenlandske hænder på danske hospitaler

Dansk Sygeplejeråd vil gøre det lettere for udenlandske sygeplejersker at få arbejde i Danmark. En ekspert advarer mod at tro, at det løser de grundlæggende udfordringer i det danske sundhedsvæsen.