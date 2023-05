Besvarelserne skal gøre både forskere og kvinder klogere på, hvilke ulemper, der er ved hver type prævention.

Altså skal der kunne tages højde for den enkelte kvinde og derudfra kunne gives et bedre bud på, hvilken prævention der er bedst for den enkelte, skriver DR.

Det er for eksempel faktorer som BMI og sygdomshistorik. Man skal også nemt kunne sammenlige forskellige præventionsformers risici for blandt andet blodprop og angst.

Det kan også være, at der dukker nye sygdomme op, der viser sig at have en sammenhæng med typen af beskyttelse eller hormoner.