Pinsedag, søndag, forventes der ikke tæt trafik på vejene, og dagen er markeret med grønt i Vejdirektoratets trafiklyskegle.

Mandag er det 2. pinsedag, og her går turen hjemad for mange. Det vil betyde, at trafikken primært bevæger sig fra vest mod øst via E20 Fynske Motorvej og Vestmotorvejen samt ad rute 21 fra Sjællands Odde.

Vejdirektoratet spår, at der vil være mange bilister på vejene i tidsrummet 12-16 mandag. De anbefaler, at trafikanter så vidt muligt kører uden for det nævnte tidsrum.