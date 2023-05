Selvom 9. klasseselever rundtom i landet allerede har fejret sidste skoledag med karamelkast, udklædning og alt, hvad der ellers hører med til at fejre afskeden med folkeskolen, så er der stadig afgangselever at finde på skolebænkene.

Der skal de være indtil afgangsprøverne er ovre, for på flere skoler oplever de, at der måske bliver lagt lidt for meget vægt på ferie-delen i læseferien. Derfor har flere skoler og kommuner inden for de seneste år indført tvungen eksamensforberedelse på skolen.