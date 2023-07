30/07/2023 KL. 06:00

Hun faldt om som højgravid, lå i koma og vågnede op med en hjerneskade. Siden har Børge kæmpet for at passe på sin datter

I syv år forsøgte Børge Viggo Nielsens at råbe politikerne op og advare mod kritisable forhold på det bosted, hvor hans datter boede, efter hun vågnede op uden hukommelse. Københavns Kommune lægger sig fladt ned og erkender, at bostedet for hjerneskadede patienter har været både utrygt og for ringe.