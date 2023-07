Altiden, der står bag Luneborg, skriver i en mail, at en tilsynsrapport altid er et øjebliksbillede, og at personalegennemstrømningen aktuelt er halveret. Den er dog stadig markant højere end andre steder.

»Der er noget ravruskende galt. Alle alarmklokker bimler og bamler. Generelt danner man relationer med de folk, man møder på sin vej. Som hjerneskadet er man ekstraordinært udfordret, hvis man hele tiden møder nye mennesker, og så bliver man usikker. Alt er kaos inde i hovedet på en hjerneskadet, og der er brug for struktur og kendte omgivelser,« siger Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen.

Altiden oplyser, at de har rettet op og aktuelt »lever op til godkendelsens krav om antallet af faguddannede medarbejdere«.

I seneste rapport fra november 2022fremgår det:

»Socialtilsynet vurderer fortsat, at der er højt sygefravær og høj personalegennemstrømning i tilbuddet. Halvdelen af de faste medarbejdere og de tre faste vikarer er ansat inden for det seneste år. I samme periode er en leder fratrådt og efterfølgende leder fratræder umiddelbart efter dette aktuelle tilsynsbesøg.«

Udsættes for slag

På bostedet Viben, som Københavns Kommune ejer, har der i årevis været problemer med ustabilt personale i en grad, så det ifølge Socialtilsyn Hovedstaden er gået ud over beboerne. I foråret 2022 vurderede tilsynet, at man var »meget bekymret for borgernes trivsel«.

Tilsynet beskrev samtidig, at tilbuddet bar præg af »brandslukning«.

»Det betyder, at borgerne ikke oplever nærværende medarbejdere, og at den indsats, borgerne tilbydes, bliver minimal og nødtørftig og kun i ringe grad imødekommer deres behov for en specialiseret indsats.«

Ifølge Jyllands-Postens kortlægning har mange medarbejdere på Viben i flere år været ufaglærte, der har været høj personalegennemstrømning og et højt sygefravær. I februar i år fik Viben et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af risiko for vold.

Personale har fortalt Arbejdstilsynet, at vikarer »udsættes for slag oftere end en gang om ugen, mens fastansatte oplever slag færre end en gang om ugen«. Det fremgår af dokumenter, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

»Når man har fået en hjerneskade, kan man blive udadreagerende. Hvis du mangler evnen til at tale, men inde i hovedet er så intelligent, som før din hjerneskade, er det i sig selv frustrerende. Møder du så personale, der er nyt eller ikke forstår sig på nonverbal kommunikation, så har vi balladen,« siger Morten Lorenzen, direktør i Hjerneskadeforeningen.

Socialborgmester i København, Karina Vestergaard Madsen (EL) har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail skriver hun:

»Det er vigtigt for mig, at vores medarbejdere er trygge ved at gå på arbejde. Socialområdet er ikke altid et let sted at arbejde, fordi vi arbejder med en målgruppe, som nogle gange udtrykker sig fysisk. Vi har en forpligtelse til at give vores medarbejdere de bedst mulige arbejdsvilkår. Nu er der lavet en handleplan, som Arbejdstilsynet har godkendt.«

Der har været massive problemer med kvaliteten på Viben gennem flere år, i 2018 så grelt at stedet blev lukket. Kort efter åbnede det i et nyt navn. Sidste år lavede tilsynet en undersøgelse blandt de pårørende, hvor Viben blev kritiseret for at være »utrygt«, »ren opbevaring af mennesker« og et sted, der »bliver værre og værre«.

Socialborgmesteren vil ikke svare på, om Københavns Kommune har gjort det godt nok.

»Det er vigtigt for mig, at pårørende er trygge ved, at deres børn, søskende eller forældre bor på et af vores botilbud, og at vores beboere trives. Det er en bunden opgave for os at sikre det – også på Viben. Men socialområdet er presset økonomisk, og derfor kæmper jeg hele tiden for, at der kommer flere penge til området.«

Professor i socialt arbejde Lars Uggerhøj kalder beskrivelserne fra Viben for »helt uacceptable«.

»Her er to myndigheder, Arbejdstilsynet og Socialtilsynet, der har vurderet, at kvaliteten har haft alvorlige konsekvenser for borgere og ansatte. Har kommunen analyseret på, hvad problemet er? Er det en tilfældighed eller et generelt problem, at personalet ikke kan fastholdes? Det nytter ikke, at man bare siger, at det er svært at rekruttere.«

Lukket

I Slagelse er det kommunaltejedeSpecialcenter Slagelse – Rosenkildevej 87-89 netop blevet lukket. Her boede indtil for nyligt 51 borgere med blandt andet hjerneskade og højt støttebehov. I perioder har mindre end hver anden medarbejder haft en relevant eller slet ingen uddannelse.

Et højt vikarforbrug har betydet, at borgerne minimum hver anden dag mødte en vikar, som ikke deltog i personalemøder og sparringsfora.

Læser man rapporter fra landets fem socialtilsyn, minder historierne om hinanden. Onde cirkler. Mange skift blandt de ansatte og i ledelserne, for lidt faguddannet personale og mange sygemeldinger.

Nogle steder er det så svært at rekruttere og fastholde personale, at nye medarbejdere stopper i prøveperioden eller sågar i introperioden. Det har Socialtilsyn Øst konstateret på det private botilbud Skovbrynet. Her har borgerne behov for medarbejdere med specialistviden, men der er »ikke ansat medarbejdere med en uddannelse som pædagog, de har andre uddannelser herunder håndværksuddannelser som tømrer og smed«.

Slagelse Kommune og Skovbrynet er ikke vendt tilbage på Jyllands-Postens henvendelse.