Chancen for at du ser kronvildt, når du bevæger dig ud i sommerlandskabet, er blevet større de seneste år. Krondyrbestanden er nemlig steget. Det vækker ikke begejstring hos danske landmænd, for hvem krondyrene er en pestilens. Dyrene spiser deres afgrøder, påfører skader og medfører i nogle tilfælde udbyttetab for flere hundrede tusinde kroner.