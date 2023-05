Mens regeringen høster roser i store buketter for at afsætte 5 mia. kr. til en massiv investering i kræftbehandling og det nære sundhedsvæsen, advarer regionerne mod, at satsningen risikerer at snuble allerede i startboksen. For selv om regeringen med egne ord er villig til at finde den store pengepung frem fra 2025 til bl.a. at ansætte