Lige nu bager forårssolen, og tørkeindekset sniger sig opad. Hos mange haveejere kan det betyde, at græsplænen begynder at se tør og gullig ud i stedet for frisk og grøn.

Måske falder du for fristelsen til at gribe haveslangen og give græstæppet en ordentlig spuler?

Men lad være med det, lyder anbefalingen fra haveekspert og tv-vært Søren Vester.