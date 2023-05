Min ven fortæller, at han altid bruger TV 2 Vejret, når han tjekker vejrudsigten.

»For der er det altid varmest,« siger han.

Hans kone kalder ham for øvrigt for ”Mr. Weather”, fordi han altid studerer prognoserne på sin mobiltelefon. Hans børn undrer sig derudover over, at farmand via sine mobiloplysninger kan konstatere, at det regner, når de kan se ud ad vinduet, at der er højt solskin, og himlen er blå. Sådan er der så meget, når det handler om vejret.