18/05/2023 KL. 14:00

For abonnenter

Fhv. drabschef om sag mod 32-årig: Politiet har fået et rygstød

Politiet har ønsket at sende et signal og sikre, at dets mistanke holder vand, siger den fhv. efterforskningsleder Bent Isager-Nielsen om retsmødet i sagen mod den 32-årige mand, der er sigtet for flere alvorlige forbrydelser.