18/05/2023 KL. 19:00

Regeringen vil igen gøre det sværere at komme på gymnasiet. En analyse viser, hvordan det gik sidst

Det skal være sværere at komme på gymnasiet, og flere skal i stedet tage en erhvervsuddannelse, mener regeringen. Men en ny analyse fra Rockwool Fonden viser, hvordan det gik sidst, man hævede karakterkravet for at komme i gymnasiet.