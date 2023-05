Pesticidrester i over halvdelen af drikkevandsboringerne

Der er ikke blevet målt under 50 procent pesticidrester på et kalenderår siden 2019.

Det højeste antal fund af pesticider og sprøjtegift i drikkevandet de seneste fem år var for et fuldt opgjort år 2020, hvor det landede på 51 procent. Samme år overskred 14,6 procent af målingerne grænseværdien.

Det skyldes ifølge Maria Reumert Gjerding, at man er blevet bedre til at teste, og at man er begyndt at måle for flere stoffer. Tallene er ifølge hende dybt alarmerende.

- Derfor vil vi have forbudt brug af sprøjtegift på alle områder i Danmark, hvor fremtidens drikkevand er, siger hun.

- Det kræver, at vi tager store arealer ud af konventionel landbrugsdrift og indfører et sprøjteforbud der.