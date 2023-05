Bornholms Politi har lørdag eftermiddag modtaget flere anmeldelser om ”jordskælvslignende rystelser” på Østbornholm.

- Vi undersøger forholdet nærmere i tæt samarbejde med relevante myndigheder og giver opdatering, når vi har yderligere, skriver politikredsen i et tweet.

Vagtchef Casper Kristensen uddyber over for Ritzau, at man har modtaget cirka ti anmeldelser, der går på uforklarlige rystelser.