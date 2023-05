Industribager brød forbud trods kakerlakfund

Michael Rosenmark fortæller, at det endnu ikke har været muligt at få kontakt til ejeren. Men Fødevarestyrelsen holder øje med, at produktionen ikke fortsætter endnu engang.

- Vi har udsendt den her pressemeddelelse for at gøre kunderne opmærksomme på, at hvis man har købt brød fra dem i de sidste par dage, så bør man lade være at spise det og i stedet smide det ud, siger han.

Han fortæller desuden, at det er sjældent, Fødevarestyrelsen giver et markedsføringsforbud. Som regel gives der en indskærpelse eller en bøde.

- Men det er ekstremt sjældent, at en virksomhed blæser på markedsføringsforbuddet og bare fortsætter. Fordi vi har jo trods alt fortalt dem, at der er fare for, at deres kunder bliver syge. Det plejer at få folk til at stoppe, siger han.