Kvaliteten er for dårlig i 4 af 10 vuggestuer og daglejere. Sådan lød konklusionen i en undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten er blevet til efter besøg i 97 daginstitutioner og 99 dagplejere, men hvad var det egentlig, at forskerne så under besøgene? Det beskriver projektchef hos Vive Nanna Høygaard Lindeberg her.