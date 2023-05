For meget slik og skærmtid har ændret os efter corona

Samtidig var danskerne allerede længe før corona udpeget af databasen Euromonitor som en tvivlsom verdensmester i at købe slik.

Også det steg yderligere under nedlukningen og er ikke faldet til niveauet før pandemien.

De nye data betyder, at forskerne anbefaler, at konsekvenserne af usund kost og fysisk inaktivitet skal indregnes i forhold til den samlede folkesundhed, hvis det igen bliver aktuelt at lukke store dele af samfundet ned.