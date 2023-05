To ansatte bortvist i sag om 13-årig piges journal

To ud af seks ansatte er blevet bortvist efter at have foretaget uberettigede opslag i en 13-årig piges journal.

Det oplyser Region Sjælland i en mail til Ritzau. Tidligere torsdag oplyste regionen, at der var tale om en eller flere af seks ansatte.

I de fire øvrige sager har der ifølge Region Sjælland været tale om fagligt begrundede opslag.